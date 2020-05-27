長榮航董事長林寶水在27日股東會上表示，新冠肺炎疫情讓客運呈現斷崖式崩盤，客運剩下5％，貨運因客機減班供不應求，價格飆漲，公司也進行相關多項措施，並以現有5架貨機提升效率，同時靈活應變進行客艙載貨、寬體客機載貨及向民航局申請將777-300ER客艙改裝載貨。目前新冠肺炎疫情趨緩，但不確定也相當多，未來盡全力衝刺營運。

長榮航總經裡孫嘉明也表示，新冠肺炎疫情衝擊，長榮航暫緩重大支出及廣告採購、相關修繕等節約支出。孫嘉明也驕傲的強調，客艙載貨長榮航是第一家，不是跟著華航做，來回應股東會上股東的質疑。

因新冠肺炎的影響，長榮航在客運及貨運也進行調整，在港澳、大陸、東北亞、東南亞、歐洲及美洲等航線都進行相關的調整。

其中香港每日飛航僅剩2班，澳門每日1班，兩岸航線飛航北京、上海（含浦東及虹橋）及成都。

東北亞航線部分的仁川、福岡、大阪、羽田、成田每日1班，其餘航線則減班或併班。東南亞航線原訂4月2日普吉島航線延後開航。

歐洲航線部分，原訂今年2月18日米蘭航線延後開航，維也納維持每周四班，其餘航線維持每周三班。美洲航線則取消洛杉機BR06／05、舊金山BR08／07、西雅圖BR04／03，其餘航線減班及併班。

因新冠肺炎疫情影響，客機大幅減班，但貨運需求仍大，短期供需失衡，運價飆漲，貨運主力場站維持寬體客機營運。

亞洲區航線以寬體客機接駁長線貨源，如香港、胡志明、吉隆坡等航線恢復為寬體客機以承載歐美長線貨物，提升效率。同時，配合廠商專案及急貨需求，提供包機及包艙貨運服務。

(工商 )