（長榮航27日召開股東會。圖／長榮航）

長榮航（2618）27日召開股東會，通過每股配發0.25元現金股息的盈餘發放案及改選董監事等議案。

26日長榮航順利改選董監事，新任董事名單分別為長榮海運代表人林寶水，長榮海運代表人張國華，長榮國際代表人柯麗卿，長榮國際代表人戴錦銓，長榮物流代表人孫嘉明，長榮物流代表人廖志維。公益性獨立董事為簡又新，獨立董事許順雄、吳宗寶等人。

長榮航108年客運承載率81.6％，載客數年增2.3％，單位收益成長0.9％。上半年受罷工衝擊，6、7月客運收入年減18.5％，下半年受香港反送中及陸客來台限縮影響，香港及兩岸航線需求轉淡，經積極轉移運能，開發潛力航線，全年客運收入維持成長，但成長度不如預期。

108年貨運承載率為78.2％，載貨量年減6％，單位收益下滑2.3％，主要受到美中貿易談判進展延遲，以及全球投資信心與市場需求低迷的影響。上半年除農曆年前有一波出貨潮外，已無往常明顯的淡旺，下半年貨量雖較上半年增加12.8％，惟市場艙位供過於求，單位收益較上半年下滑1.1％。

整體長榮航108年合併營收1812.75億元，年增0.8％，資產報酬率3.1％，權益報酬率6.6％，純益率2.7％，每股純益0.83元，每股將配發0.25元現金股利。

長榮航機隊結構上，108年底營運機隊數為84架，含79架客機、5架貨機，主要變化為交付7架新機，處分2架舊機並續出租1架777-300ER客機予紐西蘭航空；7架引進之新機有1架777貨機、2架787-9客機及4架787-10客機。舊機處分淘汰最後2架747-400貨機。

長榮航關係企業有11家，包括長榮航太、長榮空廚、長榮航勤、長榮空運倉儲及長榮航空飛行學院等主要企業，全年轉投資收益為22.4億元。

(工商 )