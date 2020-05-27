鑫龍騰開發（3188）27日股東常會，通過配發現金股息0.5元，董事長黃學藤表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情從今年2月衝擊高雄房市以來，迄今，最壞時刻已過，鑫龍騰將按既定步調推案，副總經理陳宗燦也說，今年審慎樂觀，鑫龍騰可供銷售入帳的金額約20億元，可作貢獻今年營收的來源。

鑫龍騰開發2019年營收約14.85億元，年減約18.18％，每股盈餘約1.44元，只比2018年的1.46元，減約1.37％，鑫龍騰27日上午召開股東常會，通過董事會提案，配發現金股息0.5元。

鑫龍騰董事長黃學藤指出，今年上半年，高雄房市在1月份，還是高峰銷售期，直到2月才因新冠肺炎疫情衝?而走緩，不過，「高雄房市最壞時刻已經過了」，購屋人潮逐漸回流。

他說，包括上市的鑫龍騰開發、以及龍騰等集團建設事業，上週就賣掉3億元的房子，25日也單日成交大約1億元。

黃學藤表示，投入房產市場之後，他最拿手的是透天產品，而透天厝「鑫鎮二期」，將跟台南和高雄等其它既有成屋，成為今年營收的貢獻來源，未來推案時，透天也將成為主力之一，因為，興建與銷售時間較短，而且營業毛利率相對地比大樓住宅產品還高。

黃學藤指出，未來仍將持續購地，但是，考慮施工成本、地價、以及毛利率，物色土地的對象，將不只是侷限在蛋黃區，蛋白區將是很好的開發方向，但，高鐵左營站生活圈仍是主力區域之一。

鑫龍騰開發發言人、副總經理陳宗燦指出，鑫龍騰開發目前累積土地庫存約2,000多坪，包括台南永華等既有成屋、以及可望今年下半年完工、總銷約5億多元的「鑫鎮二期」，鑫龍騰開發今年可供銷售入帳的總額約20億元。

陳宗燦說，整體而言，鑫龍騰開發對今年下半年房市「審慎樂觀」，也將依照既定計劃推案。

(工商 )