臺驊投控（2636）董事長顏益指出，公司今年２月受新冠肺炎疫情影響大，三月下旬隨著中國疫情改善，因歐美疫情開始上升，大批醫療物資搶空運艙位，美東線運價九倍上漲，要預付現金才拿得艙位，公司明顯享有優勢，加上有經營中歐鐵路，業績第二季估計有二位數成長，第三季估海運好轉，有機會更好，全年業績應該優於去年。

臺驊耕耘中歐鐵路已有五年，由於空運運價漲幅太高，鄭州－德國運送時間僅需14天，海運要45天，運費是空運三分之一，很多貨載改道中歐鐵路，一櫃難求，公司在中歐鐵路毛利成長九成，這項運務載公司營收佔比也從4％提高到約6％。

臺驊分析，4月份在中國大陸地區工廠完全復工且正常生產之際，因新冠肺炎疫情於全球爆發，歐美國家鎖國，停止非必要性產品生產，造成國際海運市場需求較3月份下滑，船商透過減班縮艙方式降低運能，支撐運價。

目前，歐美政府陸續解封，企業已開始階段性復工，自中美貿易戰以來，加上2月份中國大陸生產端供應鏈斷鏈，目前歐美產品庫存已相當吃緊。預期第二季末，因上半年品牌廠庫存回補加上下半年歐美年節的消費庫存鋪貨，海運市場將可迎來U型反彈復甦。 臺驊集團今年四月份海運市場業績表現穩健，少部分非必要產品受到疫情影響訂艙暫緩，但因臺驊客戶結構多元，於海外擁有1百多家合作代理，在歐美疫情嚴峻緊張下，仍維持穩定的貨量承攬，4月份貨量僅較去年4月些微下滑，加上透過與海外代理的合作，提供客戶高附加價值的全方位物流服務，毛利率反較去年增加，再加上嚴格執行費用撙節，今年4月海運事業獲利表現與去年相當。

展望第二季，海運市場因歐美疫情緩和逐步解封復工，海運訂艙需求將可逐月增長，第二季海運市場展望相對樂觀，特別是在後疫情時代，接力空運市場，將成為下半年成長動能。

空運市場3月起，國際對醫療資源進口需求急迫，空運訂艙需求暴增，加上航空公司因疫情影響縮減6成以上客機，造成空運艙位短缺，4~5月份歐美長程線運價相較去年同期翻漲4倍以上，突破歷史新高紀錄。

目前，歐美疫情緩和，政府逐步解除封鎖，工廠階段性復工，自5月中下旬起，空運市場一般貨急單訂艙開始陸續出現。預期5月底前醫療物資仍為主要空運運輸產品，6月起，因歐美復工解封，空運主要運輸產品將轉為一般貨，空運訂艙需求仍可延續。

疫情對醫療物資的運輸需求暴增，因臺驊與航空公司及歐美代理夥伴擁有長期且穩定的良好關係，自今年3月起空運業務持續成長，4月~5月臺驊中國區團隊已與歐美合作代理協力出口多次規模達包機貨量的醫療物資至歐美及東南亞國家，目前空運業務主要仍以醫療物資產品為主，近期陸續有空運一般貨急單業務，預計6月份起，因封城解除，年初至今，原空運運送的貨物因運價過高及艙位短缺而暫緩出貨的貨物，將會集中在6月~7月開始陸續出貨。

另外，亞洲區間電子產品上、下游供應鏈零組件物流需求急增，空運費率暴漲，集團旗下各子公司空運事業部業務成長均創下新紀錄。

中歐鐵路運輸時間只有海運的1/3，運輸成本僅為空運的一半不到。目前空運運費過高且艙位短缺，海運因歐美封城影響，港口作業時間拉長且航商縮船減班艙位吃緊，在此波疫情下，出現空運轉鐵路，海運轉鐵路現象，中歐鐵路因轉單效益，自3月起訂艙需求大幅增長，根據中國國家鐵路集團數據顯示，今年四月份中歐鐵路運送貨量較去年四月增加50%，創下單月最高紀錄。

臺驊自2014年起開始投入中歐鐵路業務，於2019年成立鐵路事業部，擴大銷售團隊，鄭州、西安、大連、成都、重慶、武漢等17個城市建置業務團隊，結合海外歐洲代理，提供中歐/中俄進出口鐵路業務。由於疫情轉單效益，自3月起，鐵路業務貨量較去年同期大幅增長，今年累積1~4月鐵路營收較去年同期成長45%。

中國進口及內貿物流市場，自3月中下旬起，中國地區疫情解封後，出現報復性消費需求。惟因歐美生產端工廠因疫情而關廠，導致歐美進口至中國的貨物訂單延遲，隨歐美逐步解封，中國消費者對歐美進口品需求增加，加上中美貿易戰第一階段的目標尚未達成，預期中國大陸地區進口業務需求將持續增加。

臺驊集團近年致力發展中國進口一條龍業務，受到中美貿易戰衝擊及供應鏈產地移轉的結果，臺灣及東南亞地區業務有明顯的成長，在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長。

(工商 )