生華科（6492)今（27)日宣布，旗下開發中新藥Pidnarulex (CX-5461)在一項和PARP抑制劑合併使用的試驗中，單獨用藥就能抑制對鉑類化療藥物(Platinum)產生抗藥性的腫瘤細胞生長，合併用藥不但能加強毒殺腫瘤細胞效果，更能顯著延緩抗藥性產生時間，展現Pidnarulex具PARP抑制劑救援藥物及合併療法的潛力，此項研究成果登上Nature旗下《Nature Communications》科學期刊。

生華科表示，如果按照進程，近日也將揭曉該公司是否最終勝出獲得Pfizer輝瑞藥廠贊助，與其已上市的PARP抑制劑並用於治療攝護腺癌。

根據Global Data的資料，PARP抑制劑在2018年的全球銷售金額是10億美元，預估到2024年全球銷售金額將達到58億美元。

生華科表示，目前運用DNA損傷修復的抗癌標靶藥物開發，PARP抑制劑為第一代DDR藥物，第一個核准上市，由阿斯特捷利康藥廠開發的Lynparza，早在2017年默克藥廠就以高達85億美元的天價買下Lynparza一半的分潤權利。然而在臨床上發現，病患使用PARP抑制劑一段時間後就會產生抗藥性，另外如果對鉑類化療藥物(Platinum)無效的病患，使用PARP抑制劑也會效果欠佳，因此存在尚未被滿足的醫療需求。

此次登上《Nature Communications》的研究論文，是生華科臨床試驗合作夥伴--澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心 (PMCC)進行的高分化漿液性卵巢癌(HGSOC)小鼠PDX模型試驗中，合併使用Pidnarulex與Lynparza，相較於單獨使用Lynparza，不但顯著延緩抗藥產生，同時大幅延長小鼠的存活時間；另外Pidnarulex單獨使用，即可有效殺死對鉑類化療藥物(Platinum)產生抗藥性的腫瘤細胞。

生華科表示，Pidnarulex於今年二月進入由輝瑞贊助並和美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項(PCF-Pfizer Global Challenge Awards)決選名單，近期內將揭曉最終獲選名單，由於輝瑞的Talazoparib亦屬於第一代運用DNA損傷修復抑制機制的DDR標靶藥物，同樣面臨抗藥性的挑戰。因此，雙方若能合作，對生華科的營運發展進程至為關鍵！

(工商 )