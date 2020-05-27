華為HUAWEI繼3月在台推出運動穿戴產品HUAWEI WATCH GT?2，並創下單月銷售第三名的成績後，今（27）日再接再厲、推出新品HUAWEI WATCH GT 2e經典曜石黑及薄荷綠兩色系，6月5日正式開賣。屆時同步開賣的還有運動健康手環HUAWEI Band 4 Pro曜石黑經典配色款。

進入後疫情時代，個人衛生防護的落實、維持社交距離，及自主運動管理等防疫新生活運動的觀念越來越受重視，華為也進一步優化旗下熱銷產品。HUAWEI WATCH GT 2e搭載HUAWEI自研的麒麟AI晶片，不僅有長達兩周的超強續航外，亦全面升級運動管理，除支持高達100種運動模式，更透過TruSeen? 3.5提供24小時即時心率偵測、TruRelax?壓力偵測、TruSleep? 2.0睡眠偵測等專業健康管理，全方面掌握健康生活。

同步推出的HUAWEI Band 4 Pro運動健康手環，內建GPS，並支援多達11種運動模式，亦可透過HUAWEI TruSeen? 3.5 AI智能心率功能、24小時偵測心率，及經由HUAWEI TruSleep? 2.0全程監測睡眠質量，同時全天追蹤使用者日常活動，包含步數/卡路里/站立數次/中高強度運動時間。

6月5日到18日，入手原價NTD 5,990的HUAWEI WATCH GT 2e，只要NTD 4,990，同步上架的HUAWEI Band 4 Pro，建議售價NTD1,590。

(工商 )