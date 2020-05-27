國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部長林佳龍27日在各旅行公會在全台7地同步連線，宣示即日起正式進入觀光復甦第一階段、防疫旅遊啟動！林佳龍說，由觀光業者率先投入防疫旅遊，為全民示範國內旅遊，也配合指揮中心的政策，他宣布7月1日就會啟動經費將近40億的「第二階段安心旅遊」。

交通部觀光局輔導旅行公會全聯會與六都一省等全台旅行公會，推出九條防疫旅遊路線，將由旅行業從業人員先帶頭「踩線」，為七月起即將到來的安心旅遊做好防疫SOP及行程準備。這場「防疫踩線、從心出發」大會師號召50台遊覽車，另包含台灣觀光協會會長葉菊蘭、衛福部長陳時中、觀光局代理局長張錫聰、旅行業全聯會理事長蕭博仁等均出席與會。

陳時中表示，台灣防疫工作至今，社區很安全，指揮中心非常支持防疫旅遊，6月7日後就會取消人流管制，交由各部會管制各自民間單位，也仍提醒勤洗手、場所保持實名制，餐飲業仍要維持社交安全距離，至於賣場等不特定人士密集接觸的場所，仍建議戴口罩、餐桌有隔板。

談及防疫新生活，陳時中說，台灣是外貿導向的國家，希望全世界觀光客、商務人士來台，但若他國疫情比台灣高，外籍人士來台、或台灣人出國返台，台灣是否準備好迎接第二波疫情，因此需靠防疫新生活運動「做好練習」，替未來開放國門做好準備，若不打好基本功，台灣社區疫情要「爆」，是很快的。

陳時中強調，現在是國內儘量鬆綁，讓業者儘量滿足國人觀光需求，做更精緻、升級、搭配更多人文生態，讓國旅市場起飛，未來國際觀光客入境將更能掌握商機。指揮中心現在就是替防疫旅遊「敲敲邊鼓」，支持觀光業者向前衝。

林佳龍表示，現在心情很像小孩要出門遠足的感覺，感謝陳時中部長出席見證觀光業的里程碑。觀光是庶民經濟火車頭，涵蓋食宿遊購行。防疫旅遊有三大功能，第一向全民示範、提高旅遊信心，第二是促成觀光產業第一波活水，第三是讓業界思考在符合防疫的前提下，什麼才是最好的旅遊路線與體驗。

林佳龍也提到，每年有1,700萬人次出國，當前國際疫情嚴峻，若國內觀光產業可以將之轉為國旅商機，將會是產業升級的一大助力。未來國門打開，世界會看到安全、美麗的寶島。林佳龍甚至現場貢獻自己的行銷點子，未來台灣觀光國際宣傳可以用「Amazing Formosa」對外行銷！

葉菊蘭表示，台灣防疫超前部署，這都要感謝陳時中部長級各部會不眠不休的努力，讓台灣國旅市場快速迎來復甦前景。這段時間觀光協會與業界反覆討論，即時傳達業界心聲供交通部作為決策參考，除了辦理轉型培訓課程，現在也啟動防疫旅遊，將可作為世界其他國家的旅遊新模式，也期待天空儘早開放，迎來觀光活水。

蕭博仁表示，感謝交通部擔負火車頭角色，拉動觀光產業向前，透過防疫踩線，讓民眾後續在安心旅遊階段更能放心出遊，希望防疫旅遊順時中，國民旅遊向前衝！這次防疫旅遊啟動，是發動上千位旅行業同仁分赴21個縣市踩線，旅遊業希望盡快迎來安心旅遊、觀光業已經憋很久，希望盡快恢復國旅榮景。

(工商 )