新冠肺炎去年底爆發，從大陸傳向亞洲，再向國際蔓延。台灣早在12月31日就展開登機檢疫，但WHO直到1月20日才正式宣布病毒會人傳人，大陸也被質疑隱匿疫情。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今被問及大陸隱匿問題時表示，大陸的隱匿不是故意，而是地大誤國，資訊就難以向上傳遞。未來若大陸想與台灣交流公共衛生政策，衛福部也會很樂意。

去年底，大陸微博傳出7人罹患非典型肺炎，引發各國擔憂。為因應不明的風險，台灣12月31日開始針對武漢的班機實施時登機檢疫，1月12日派遣專家到武漢考察，1月20日成立中央流行疫情指揮中心。

WHO在1月14日首次提出病毒會有限度人傳人後，隨即否認該說法，直到泰國出現沒去過華南海鮮市場卻染疫的案例，才在1月20日正式宣布病毒會人傳人，此舉也引發外界質疑大陸隱匿疫情。

陳時中今受邀接受HitFM專訪，被問及大陸的隱匿問題時指出，他非常體諒大陸，大陸的資訊一定不會很透明，他們隱匿疫情不是刻意，而是國家很大，由下往上傳遞資訊並不容易，誰先報出疫情誰就會倒楣，這就是地大誤國。

陳時中相信，大陸的隱匿，並不是由上往下的隱匿，而是由下往上的資訊傳遞出了問題。對於未來台灣是否要與大陸交流，他表示，不管是關乎疫情、預防保健、健保等各方面的制度，只要大陸願意與台灣談，衛福部也會很樂意。

(中時 )