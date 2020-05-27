今天要來跟大家聊聊「退休」這檔事。一般人總覺得「退休」離自己很遠、想做自己想做的事，感覺比登天難！那、有沒有可能讓自己早點退休，做自己想做的事，又能夠賺錢呢？當然有，只是你可能得比現在還要努力、拼命，才有可能享受財富自由的果實。相信我，寶可孟可以做到，你一定也可以！

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該準備多少錢才能「退休」？

每個人對「財富自由」的定義都不一樣。比如說，單身一族的人覺得自己一個月3萬塊零花錢就可以過得舒服像大爺；但結婚夫妻可能一個月的花費得到5萬塊，那麼他們要存的錢就更多了；假如有小孩、父母要養的話，需要的金錢就更多多了，說不定一個月七萬塊跑不掉。

● 情況一、單身族需要每月3萬塊的現金流

你需要多少的本金，才能夠產生「每月3萬塊」 (或者抓鬆一點，每年40萬塊) 的現金流呢？以目前全世界股市的平均報酬7~10%來說，你只要找到7%的標的，就能夠回推需要存的資金有多少。簡單計算一下：

40萬 / 7% = 571萬！

只要你的本金存到571萬，放在年複利率7%的商品，就能年年穩拿40萬的利息，過上理想的日子。

● 情況二、已婚一族需要每月5萬塊的現金流

一個月5萬塊，回推一年就是60萬左右，把這個數字除以7%的報酬率，可以得到：

60萬 / 7% = 857萬！

也就是說，兩個人努力一點存到860萬，就可以拿到月月5萬的收益，輕鬆退休。

● 情況三、大家庭家族需要每月7萬塊的現金流

一個月7萬塊開銷，我想大概就是六七人的大家族了吧？等於一年要來84萬的收益，那麼你需要多少本金呢？來看看：

84萬 / 7 % = 1200萬！

這個數字的確是驚人，超過1000萬啦！但你的本金愈雄厚，的確能夠產生更多的現金流，讓你安然度過退休的每一天。

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瘋了嗎？500萬、800萬、1200萬，我真的存得到？

以月月存3000、5000來說，當然絕對存不到，但如果你把你的本金月月投入市場，讓「時間」推你一把，其實你更容易達成目標。我已經在5/20的影片裡，跟大家簡單分析過這個狀況，大家可以看一下：

一個月存3000元可以嗎？

一個月存5000元可以嗎？

一個月存10000元可以嗎？

合理估算你的退休年限

我在這邊用7%複利公式算了一下月存多少錢，可以讓你存到理想的退休金：

如果想要輕鬆一點，那麼你一個月就存少一點，但付出的代價就是退休時間往後延長；如果努力一點、拼命一點，那麼一個月多存一些，的確有可能讓你提早退休，開始過自己真正想過的人生。

【結論】

就像我在永豐大戶活動裡舉辦的「人生金字塔」活動：

圖文/寶可孟授權提供

不管你是不是大戶、有沒有使用這項產品，其中的核心精神都值得大家借鏡：唯有努力的存錢並且讓它發揮最大的複利效應，你才有可能脫離貧窮，進入「財富自由」的下一個人生階段。

※PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)