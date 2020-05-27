為提供安全、舒適、無障礙的人行環境，內政部每年考評地方，8年來促使全國有人行道的市區道路長度增加6214公里，以環島海岸線全長1200公里計算，增加長度將可環島5.3次，另外無障礙設施的人行道也成長近4倍，大幅改善公共通行環境。

內政部表示，為提升市區道路服務品質，每年訂有「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，督促地方政府檢視轄區內的道路現況，並積極改善及建設。

根據內政部統計，自2011年迄今，全國有人行道的市區道路長度從3246公里增加至9460公里，成長近3倍，人行道普及率(有人行道的道路長度占道路總長度比率)從16％提升至42％。

此外，為方便行動不便者外出，政府積極廣設路緣斜坡、拆除路阻等，全國有無障礙設施的市區道路長度，也從2011年的1282公里增加至4835公里，成長近4倍，人行道適宜性(寬度大於1.5公尺且人行道淨寬大於0.9公尺，並具備無障礙設施之人行道長度占人行道總長度比率)也自12％提升至62％。

內政部指出，市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評重點，以整體計畫性養護及區域型的環境改善為主，期望地方政府透過工務、交通、水利及警政等跨局處橫向合作，落實執行清查及改善工作，加速提升市區道路整體環境。

內政部舉例，台北市大安區公所周邊配合考評計畫，於2017年度進行整體改善，透過施作透水鋪面及共同管道、增設設施帶及導盲設施、拆除車阻等措施改善人行環境，更於該年度獲得優等，並獲選為示範區。

內政部提醒，2020年度考評作業，將於6月啟動，考評結果預計年底前出爐，除做為次年度中央對地方相關補助經費分配參考外，也將舉行頒獎典禮暨研討會，表揚績優及進步最多的直轄市、縣市，同時邀請社福團體與優良地方代表，從不同角度分享使用者導向需求及實際執行方法，讓道路更貼近用路人需求。

(中時 )