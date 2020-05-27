國內旅遊市場進入復甦階段，第一階段「防疫旅遊」踩線團今日上午正式啟動。交通部長林佳龍致詞時說，本來規劃1至2月的防疫旅遊，以30萬從業人員做核心，幫大家體檢。因國內疫情控制得宜，指揮官陳時中也對外宣布，如果6月7日潛伏期都控制好，沒有社區感染，就可以更開放，在此宣布7月1日啟動第二階段安心旅遊。

另外，林佳龍利用機會宣布，觀光局代理局長張錫聰，他已經正式跟行政院報告，正式成為觀光局長。

(中時 )