觀光局長人選確定 安心旅遊7月1日宣布 11:282020/05/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀光局長人選確定，安心旅遊7月1日宣布。（潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內旅遊市場進入復甦階段，第一階段「防疫旅遊」踩線團今日上午正式啟動。交通部長林佳龍致詞時說，本來規劃1至2月的防疫旅遊，以30萬從業人員做核心，幫大家體檢。因國內疫情控制得宜，指揮官陳時中也對外宣布，如果6月7日潛伏期都控制好，沒有社區感染，就可以更開放，在此宣布7月1日啟動第二階段安心旅遊。 另外，林佳龍利用機會宣布，觀光局代理局長張錫聰，他已經正式跟行政院報告，正式成為觀光局長。 (中時 ) #觀光局長 #安心旅遊 #7月 #旅遊 #宣布 也許您會感興趣 推薦閱讀 西班牙7月允許國際旅客入境 21:392020/05/23 國際 安心旅遊納入遊樂園及觀巴 自由行補1000團客補700 12:292020/05/24 生活 中國歷史上最熱的一天 熱死數萬人 怎麼一回事？ 19:032020/05/24 兩岸 僅補助旅宿業 安心旅遊挨轟怠惰 04:102020/05/25 生活新聞 搭 5G 開台潮 傳 HTC 有望7月推出首款 5G 手機 10:282020/05/25 科技 37家觀光旅宿業者 推安心旅遊 04:102020/05/26 地方新聞 高雄「振興國旅」上路 「最美代言人」正妹韓粉邀你來！ 09:592020/05/26 政治 玩真的！星宇7月1日開飛 首個日本航點曝光 16:282020/05/26 生活 新北觀光局推「OK旅遊」侯友宜：歡迎探索祕境 17:302020/05/26 政治 北市雙層觀光巴士 也喊救命 04:102020/05/27 生活新聞 生活熱門新聞 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 不斷更新》高屏淹水了！豪雨炸高屏 累積雨量已紫爆 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 高雄淹水畫面曝光 女驚呼：哇哇哇！塌了塌了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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