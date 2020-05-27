藝人何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡婚變，目前分居協調離婚中，男方還被拍到與飯局妹同進同出，因此爆出外遇疑雲，今天何如芸與王敏錡的離婚訴訟法院進行第4次調解，過程中她不僅堅稱握有老公外遇證據，還情緒崩潰怒喊：「我死了就算了」。

何如芸今早現身士林地院，為離婚訴訟第4次調解出庭，面對記者輪番提問，只見她哽咽表示：「出來再說」，一臉憔悴模樣讓人相當不捨，此次調解庭由她一人獨自面對夫家派來的4名律師，沒多久就傳出何如芸怒吼聲，她表示握有老公外遇證據，但不想讓大家難看前提下，暫時沒爆出來，更強調自己在等一個道歉，此外一度情緒崩潰表示：「我結個婚我自己死了就算了，連累到我全家人，王家過不過份」。

日前她突然在臉書發表「不自殺聲明」，強調「這是我的不自殺宣言：我上有父母，下有妹妹，2個未成年的孩子。從今天開始，如果我的人身遭受攻擊甚至危險，都不是我自願所為」，根據了解是因為有人叫她出入要注意安全，因此發聲明是為了保護自己。

(中時電子報)