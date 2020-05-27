台中市議員曾朝榮今天為國小學童營養午餐請命！他說台中市有229所國小，其中仍有4所國小，上半天課未提供用餐後放學，造成家長不便與困擾，他建議教育局應行文學校，落實「在校用完餐才放學政策」，照顧弱勢學生權益。副市長令弧榮達說，教育局與校方溝通中，相信會有所改善！

台中市議會27日進行教育文化委員會業務質詢，市議員曾朝榮、賴佳微、周永鴻、蔡成圭、張家銨、江肇國、蔡耀頡、李天生等人，關心國小上課半天的營養午餐辦理情形。

曾朝榮表示，服務處接獲家長陳情，抱怨國小星期三上半天課，學校未提供營養午餐，造成上班家長不便與困擾。希望確實落實「在校用完餐才放學政策」。根據他的調查，台中市229所國小學校中，包括文心、賴厝等4所國小，上課半天，未提供營養午餐用餐後放學，引起家長抱怨。

曾朝榮強調，去年中市教育局發文表示「尊重校園民主」，由各校自行決定要不要實施「在校用完餐才放學政策」，曾朝榮希望學校與家長充分討論，市府也應制定標準，讓各個學校與家長有所依據，確保照顧弱勢學生權益。

(中時 )