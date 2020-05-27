法務部長蔡清祥日前在立院司法法制委員會備詢時，稱We Care高雄冒用法務部Logo「可以原諒就原諒」，引來藍營不滿。國民黨立委鄭麗文今天再度在司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，蔡碧仲說，他沒資格幫任何人澄清，但只要涉及刑事犯罪的，檢察官都要積極偵辦，「不能有行政指導現象發生。」

We Care高雄在臉書上貼出「韓國瑜不值得你觸法」的文宣，上頭標記「法務部」的官方Logo，引發外界質疑與法務部合作，法務部事後澄清非授權，We Care高雄也將Logo移除。對此，有民眾向高雄地檢署告發，但蔡清祥日前卻在立法院說「可以原諒就原諒」，引發藍營高度不滿，藍營立委紛紛換上「綠色是原諒的顏色」大頭貼來揶揄法務部。

鄭麗文今天質詢蔡碧仲，法務部的Logo難道可以隨便用？被發現在拿掉就好？法務部要不要端正視聽一下？蔡碧仲表示，任何的公訴犯行、非告訴乃論的罪，任何檢察官都可以積極偵辦，這案件也有人提出告發，檢察官會基於對法的認知，秉公處理。他沒資格幫任何人澄清，但是涉及刑事犯罪的，都要積極偵辦，「不能有行政指導現象發生。」

鄭麗文接著質詢，有罷韓人士在高雄發放價值130元的乾洗手，並附上文宣要大家投支持辦免票，這已經是罪證確鑿的賄選了，法務部是否偵辦？蔡碧仲表示，他如果現在講什麼，又會變成行政指導，他建議鄭麗文直接向高雄地檢署舉發，他也會把質詢的內容轉給檢察司，看他們要怎麼處理。

(中時 )