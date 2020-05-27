台北市長柯文哲力推的實名制口罩販賣機，出現僅日賣1組口罩的慘況，議員呼籲退場，副市長黃珊珊27日表示，這是全球第一個試驗，實驗重於銷售，這是中央與地方的合作，不管成不成功，都是智慧模組、社區服務要走的方向。

黃珊珊說，口罩機不是因為營業額而做，而是要做智慧模組、社區服務的實驗，在健康中心設立也不是為了衝營業額，這與銷售量無關，比如有民眾習慣透過「口罩3.0」在超商綁約使用，但有些民眾喜歡在現場買，北市現在是在試辦。

黃說，口罩機2.0的「POS機」，在6個行政區都有，而POS機就是一個實名制、無現金交易的模組，與口罩機都是此次試驗核心，透過這2個系統做資料對接到健保署，推廣無現金交易，這是全球第一的試驗，實驗重於銷售。

黃說，試辦完後，也會把結果跟中央會報，這是中央與地方的合作，不是北市說停辦就停，中央也想知道試辦的可能性，且26日有新聞報導，日本要開始做5000台口罩機，德國也開始規畫，透過科技方式，解決疫情「無接觸服務」。

「北市不管實驗成不成功，這畢竟是要走的方向！」黃說，這實驗是希望成為下個實名制、無現金交易的智慧模組；另外市長柯文哲說過北市有里鄰系統，卻沒好好運用，所以接下來實驗計畫的3.0，可能就是透過每個里鄰的建設系統，讓里長、鄰長、里幹事的辦公室就能發口罩，且也不會單純只賣口罩。

(中時 )