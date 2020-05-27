為落實《幼兒教育及照顧法》，幼兒園得提供作為社區教保資源中心。教育部表示，108學年度已有75園申請設立，109學年開放申請中，請各地方政府可於6月30日前檢附相關申請資料提報教育部國教署辦理。

教育部國教署自103學年起補助地方政府，依轄內各區域教保服務需求設立社區教保資源中心，同時開放符合條件的私立幼兒園提出申辦，以擴大辦理成效，108學年度共有75園設立社區教保資源中心。

以台北市立文山幼兒園為例，長期落實社區親子服務理念，扮演家長育兒的友善夥伴，並且結合社區人士與鄰近大學師生志工人力，運用園內故事繪本、親職教育書刊、教具及室內外遊戲設施設備等教保資源，提供社區學齡前幼兒親子到園共讀、共玩、動手做及體驗遊戲。

台北市立北投幼兒園多年來也積極辦理台北市社區教保資源中心，經常提供親職教養資源，設有親職資訊交流公佈欄，每周定期張貼幼兒活動計畫、活動照片、親職教育資訊及活動花絮等資訊，隨時讓家長瞭解孩子的活動情形。

教育部國教署表示，幼兒園是學齡前幼兒除了家庭以外的重要學習場域之一，為擴大幼兒園功能並增進親職教育，將持續推動社區教保資源中心，希望透過社區教保資源中心提供教保問題諮詢、辦理親職教育講座與親子活動及圖書借閱，提供使用教具、玩具及遊戲場所，使我國學前教保品質不斷提升。

(中時 )