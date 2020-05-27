社區長輩總動員，趕工美味肉粽。（張美雪提供／李宜杰台南傳真）

新鮮美味的肉粽出爐，衛福部長陳時中與團隊今日即可品嘗「台南14號糙米粽」。（張美雪提供／李宜杰台南傳真）

台南市後壁區頂長社區昨日（26）動員40餘位社區長輩，預計包2000顆養生冷凍粽子，於今日（27）中午前送至中央流行疫情指揮中心，慰問防疫團隊。台南市無米樂稻米促進會總幹事、同時也是活動發起人的張美雪說，社區婆媽從昨日下午一路忙到今晨2時，稍微補眠後，又於今早6時帶著2000顆「凍粽」北上，就是希望勞苦功高的防疫團隊，能夠品嘗最新鮮的肉粽，也盼疫情持續「凍漲」。

台南區農改場與後壁老牌的芳榮米廠，昨日下午號召頂長社區民眾響應包粽活動，社區總動員製作2000顆美味的「台南14號糙米粽」，於今日中午前外送至中央流行疫情指揮中心。儘管昨晚連夜大雨，平均年齡70歲以上的社區長輩，仍分工合作、鎮夜趕工，終於在凌晨2時大功告成，由張美雪接力外送，並於今早10時半興奮得喊「終於到台北了！」

台南市長夫人劉育菁昨日也特地慰問社區長輩，感謝長輩們「粽」情「粽」義，她說，我們有台灣最好的台南越光米，再加上濃濃人情味，希望傳達台南鄉親對陳時中部長及防疫團隊的支持，也希望台灣未來更好，防疫期末考一百分。

(中時 )