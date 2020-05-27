統一獅在台南主場與中信兄弟2連戰，昨日打完2局因雨停賽，形成保留比賽。今（27）日第2戰雙方不約而同推出本土投手掛帥，獅隊施子謙對上中信兄弟黃恩賜，形成土投對決。依據球場天氣預報，台南今晚降雨機率僅20％，象獅戰應可打完。

黃恩賜戰績2勝0敗、自責分率4.50，上次先發對富邦悍將，不但是7局失3分的「優質先發」，更飆出156公里速球，突破個人中職生涯新高，令人驚豔！本季兩度對戰獅隊拿下1勝，投11局被擊出9支安打，包含2發全壘打，另外投出4保送、9三振，對戰自責分率4.91。

值得注意的是，黃恩賜本季面對左右打的被打擊率落差較大，對左打者3成48（3轟）、對右打僅1成49（1轟），尤其要提防獅隊左打林安可，曾被他轟過兩發全壘打。

獅隊施子謙戰績3勝2敗、自責分率6.23，投球內容較不穩定，起伏相當大。最近一次登板對手正好就是中信兄弟，僅投4局被敲9支安打含2轟，失掉8分，苦吞敗投，對象隊1勝1敗、自責分率高達9.00。且今年5場先發場場挨轟，包括中信兄弟的江坤宇、張志豪、王威晨各敲1發全壘打。

此外，獅隊已連續22場比賽擊出全壘打，是聯盟的單季紀錄，今天能否延續到23場也是焦點。

(中時 )