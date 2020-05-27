大陸軍媒《解放軍報》「鈞聲」專欄27日強調「撼山易，撼解放軍難」，指美國一些政客採取政治化、汙名化手段，大肆汙蔑大陸，說什麼「中國隱瞞」「中國延誤」，煽動對大陸「追責清算」。甚至將聒噪毒舌對準了為防控疫情作出重要貢獻的大陸人民解放軍。其險惡用心，就是挑撥人民解放軍與人民之間的感情，刻意貶低解放軍抗疫形象。

文章表示，美國《外交政策》網站一篇美離任官員炮製的文章〈大陸軍隊無法兌現人道主義承諾〉，稱大陸人民解放軍在這次抗擊疫情中「明顯缺席」，還「提醒」亞太國家不要指望大陸的幫助。

文章強調，事實恰恰相反，疫情發生後，解放軍官兵第一時間聞令而動，「危難時逆行先期抵達、勝利時最後悄然撤離」。一位國際觀察員評價：「中國軍隊在這次抗疫中的表現，配得上所有掌聲。」

同時，大陸軍隊積極履行國際主義義務。分別向伊朗、巴基斯坦、緬甸、寮國、柬埔寨、越南、黎巴嫩、印尼、菲律賓、馬來西亞、汶萊等國軍隊，提供物資援助或派遣抗疫專家組。大陸軍隊抗疫醫療專家還分別與巴基斯坦、新加坡、俄羅斯、南非、印尼等國軍隊醫療專家召開新冠肺炎疫情防控經驗分享視訊會議。

文章稱，事實就是事實，真相不容詆毀。這場包括人民解放軍參加的抗疫鬥爭中，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度。疫情是塊試金石，更是一面照妖鏡。美國一些政客為自己抗疫不力找替罪羊，暴露出流氓邏輯和霸權本質。

文章提醒，值得注意的是，美國近期不顧多艘軍艦出現確診病例等窘境，在大陸周邊海空域頻繁開展軍事活動，美軍艦機頻頻在南海海域尋釁滋事。大陸對此堅決反對。事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區安全穩定的「麻煩製造者」。

文章強調，「撼山易，撼解放軍難。」歷史已經證明並將繼續證明，無論外部環境如何變化，人民解放軍始終是中共絕對領導下的人民軍隊，是人民的子弟兵。中華民族珍愛和平，大陸軍隊有信心、有決心、有能力捍衛國家尊嚴，堅決維護和平，任何力量都阻擋不了大陸前進的步伐。

(中時 )