PMOLED面板廠智晶（5245）近期在法人買盤帶動之下，股價走勢轉強，27日延續上漲動能，盤中一度攻上漲停，重返40元大關。

智晶累計今年前四個月營收4.1億元，年減10.8％。智晶今年推新產品搶市，包括工控、醫療、商用等等利基型應用產品比重已來到3成以上，預估2020年利基應用比重將超過4成，消費應用產品比重進一步降到6成以下。

(工商 )