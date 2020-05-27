智晶獲利改善 早盤攻漲停 11:362020/05/27 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PMOLED面板廠智晶（5245）近期在法人買盤帶動之下，股價走勢轉強，27日延續上漲動能，盤中一度攻上漲停，重返40元大關。 智晶累計今年前四個月營收4.1億元，年減10.8％。智晶今年推新產品搶市，包括工控、醫療、商用等等利基型應用產品比重已來到3成以上，預估2020年利基應用比重將超過4成，消費應用產品比重進一步降到6成以下。 (工商 ) #智晶 #應用產品 #比重 #獲利 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 彰銀前十大股東出爐 中華郵政躍第三大股東 14:452020/05/24 財經 AirPods 2出貨利多 燿華營運有望受惠 04:102020/05/25 證券．權證 美陸關係緊張！台股早盤急殺 失守月線 09:212020/05/25 財經 《台北股市》盤中焦點股：歐買尬、宜特、康那香、華擎、科嘉、健喬 10:002020/05/25 財經 新台幣破30持穩 台股、外銷接單鬆口氣 11:402020/05/25 財經 《台北股市》盤中焦點股：杏輝、云辰、帆宣、金像電、上銀、弘裕 10:002020/05/26 財經 《半導體》台積大股東大風吹 國發基金持股6.38％不變 15:402020/05/26 財經 全球交易使用占比 美元霸權再現 人民幣打回原形 04:102020/05/27 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：華邦電、馬光、華電網、弘裕、健和興 10:182020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 一買就賠！台積電遭老美綁架 散戶押3張要賣？ - 財經 瑞幸咖啡面臨下市危機 股價狂飆70％為哪樁？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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