儘管今年個人所得稅繳稅期限延長至6月底，該繳的稅、該納的錢一毛也跑不掉，民眾只好用心找找銀行提供的繳稅優惠，或許心情上可以小小彌補。過去曾提供繳稅大優惠的LINE管道，今年透過外銀信用卡刷卡的優惠不太一樣。

渣打銀行今（27）日推出刷卡繳稅方案，於限時活動期間內透過渣打銀行Line官方帳號全新申辦「渣打現金回饋御璽卡」，並達成指定條件後，刷卡繳納此次個人綜所稅，可享1.88％現金回饋，回饋上限達台幣2,000元，同時也提供免息分期3期，在市場上被稱為今年報稅季最「有感」的刷卡繳稅方案。

花旗(台灣)銀行的信用卡繳稅優惠方案，也是針對新戶成功申辦指定花旗卡，包括現金回饋PLUS卡、紅利卡、寰旅卡、Citi Prestige卡以及Happy Go聯名卡，用於繳納綜合所得稅，可享Line Points 1％回饋，回饋上限3,000點Line Points，時間至6月22日止。

花旗銀行舉例說，個人若需繳交綜所稅金額是58,000，花旗信用卡新持卡人即享有580點Line Points點數回饋，加上申辦分期可再享Line Points 2％回饋，合計最高回饋可到6,000點Line Points。

有些民眾對Line的資安有疑慮，花旗、星展也提供不經過此管道的納稅優惠，如持花旗信用卡不限卡別繳納綜合所得稅，皆享有一次付清免手續費的優惠，以及最高30期 9.04％～15％分期利率優惠。

星展銀行（台灣）的刷信用卡繳稅優惠方案，是持卡人使用星展銀行（台灣）Card+ app完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案，持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期零利率二選一，最高可享1,000元刷卡金或12期零利率。

(工商 )