據《ABC新聞》報導，美國聯邦調查局將調查一起非裔男子喬治佛洛德的死亡事件，該名男子在明尼蘇達州被警方逮捕後不久死亡，社交媒體上瘋傳一則粗暴的訊問短片，內容是一名警官將膝蓋抵在該男子脖子上，無視男子反復求饒大喊「我無法呼吸」，男子被拉起時已經全身無力，被依涉嫌偽造罪名逮捕後不久死亡，4名警員隨之被解雇。

據《紐約時報》報導，明尼阿波利斯警局在周一（25日）晚上接到一通有關一名男子喬治佛洛德涉嫌偽造的電話。《BBC》指出，警方周二證實了黑人喬治·佛洛德死於「與警方互動過程中的醫療意外」。

明尼阿波利斯市長雅各弗雷（Jacob Frey）痛批事件處理一團糟，4名涉案警員被解雇「是正確決定」，他說：「在美國，黑人不應該判處死刑……5分鐘，我們看著一位白人警官將他的膝蓋壓在一個黑人的脖子上。5分鐘。當聽到有人呼救時，他應該得到幫助。這名警官喪失了最基本的人性。」

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(中時電子報)