屏基工會、嘉基工會、高醫工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會等多個民團到指揮中心現場陳情。(鄭郁蓁攝影)

「醫師被解僱，病人誰來顧！」在屏東基督教醫院任職七年的神經內科主治醫師詹智鈞，兩年前創立醫院工會並擔任理事長，日前突然遭醫院告知不再續聘，即將失業。工會質疑院方此舉是殺雞儆猴，並指這個現象暴露出主治醫師未納勞基法、勞資關係不對等下的窘境，盼衛福部盡速頒布主治醫師與醫療機構聘僱契約範本，並啟動勞基法或醫療法修法。

衛福部長陳時中日前帶領「防疫五月天」南下示範防疫新生活，屏基工會於墾丁大街現場「攔轎」陳情，今天再度冒雨北上。嘉基工會、高醫工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會等多個民團同赴指揮中心現場聲援，30餘人高喊「醫師契約一年一聘，無力照顧慢性疾病」。

屏基工會總幹事楊東霖表示，神經內科患者多是老人，常有外籍看護陪伴在側，因此詹智鈞醫師自學東南亞國家語言與看護對話，工作認真，更曾帶領屏基醫院通過高屏地區腦中風SNQ國家品質標章。今年四月底卻突然遭屏基院長余廣亮約談，口頭通知不續聘且拒絕附上解雇事由，院方此舉不禁讓基層員工聯想是打壓工會。

「台灣在防疫上打了漂亮的一仗，把我們朔造成天使，卻讓良醫遭受院方折磨和對待」，台大醫院企業工會理事白紹煒表示，愛護醫護不是這句「辛苦了」就能解決，工會是提出問題，不是製造院方問題的角色。

台北市醫師職業工會秘書長、屏基工會發言人廖郁雯表示，長時間的值班非常傷害醫師的專注與判斷力，更可能縮短職業生涯，在本就人力不足的屏基，尤其是神經內科，少了主力戰將，面臨急重症人才缺乏，勢必得讓留任的團隊負擔更多重責。她痛批，院方此舉違反工會法，構成「不當勞動行為」，不僅視屏基醫院的員工為無物，更置屏東居民的健康於旦夕之危。

屏基工會訴求屏基醫院立即恢復詹智鈞醫師的受雇身分，並期盼衛福部、勞動部與屏東縣政府正視此案的指標性意義，希望衛福部盡速訂定主治醫師與醫療機構聘僱契約範本，並啟動勞基法或醫療法修法，納入主治醫師解雇保護、薪資計算、勞動檢查等保障條文。

對此議題，屏基醫院表示，工會日前已正式申請勞資爭議調解，為保護當事人隱私及權益，不宜公開說明。衛福部醫事司則表示，還在了解中。

(中時 )