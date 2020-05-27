靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用。（靈鷲山佛教教團提供）

新冠肺炎疫情未消退，近2個月來，緬甸國家衛生部、緬甸慈悲基金會（NCV）與靈鷲山仰光大善園寺，共同深入各鄉鎮區域清潔5000多條街尾巷道，並提醒家家戶戶消毒防疫。秉持靈鷲山開山住持心道法師慈悲眾生精神，靈鷲山佛教教團捐助2部防疫消毒救急車，幫助緬甸仰光新冠病毒管理中心用在緬甸最迫切需要的區域。

4、5月新冠肺炎疫情正處高峰危險期，人口密集的仰光偏鄉是市鎮的人力來源，聚集許多來自鄉村的人力資源，這樣的人口通常都是疫情最難以控制和防治的地方，心道法師慈悲囑咐，要協助緬甸處理疫情，靈鷲山仰光大善園寺接獲國家衛生部與NCV團體的合作計畫，立刻承接並進行共同的防疫工程。

捐贈儀式由仰光大善園寺吳依麻賴比丘代表靈鷲山教團，捐贈2部防疫消毒救急車，由緬甸慈悲基金會執行長尹茂策和衛生部代表受贈，尹茂策執行長代表緬甸國家及人民向靈鷲山心道法師及全體善信，頂禮祝福，並盛讚心道法師對緬甸無遠弗屆的慈悲胸懷和大愛精神，每逢緬甸或世界各地，發生任何災難時，靈鷲山總是在最需要的地方，以最快的方式資助資源，從修行到人道各方面，在在處處造福社會，永續地球眾生。

這2個月來的防疫工程，在緬甸慈悲基金會尹茂策執行長、仰光大善園寺吳依麻賴比丘、靈鷲山緬甸仰光大善園寺監院淨念法師與張楠材居士號召下，每天出動百位義工，宣導防疫知識、協助居家消毒檢疫，讓居民們了解全球疫情的嚴重性，不要讓自家大小成為防疫的破口，居民們感動與感激之餘，進而與義工們通力合作，間接解除仰光城市最大的疫情包袱。

(中時 )