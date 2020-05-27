路透社訪問多位經濟學家表示，新冠肺炎重創了世界經濟，即便各國已陸續重啟商業活動，但復甦之路上仍有三大絆腳石，在此之下，多數認為今年主要國家的經濟衰退將比預期更嚴重，其中，僅不到5分之1的人，看好經濟可以出現V型復甦。

路透社報導，隨著許多國家開始放寬防疫限制，市場冀望疫苗問世及商業活動重啟，股市出現明顯上攻趨勢，不過經濟恐怕將看到更深的谷底，而且反彈也不會如外界預期的如此快速。

據路透訪問250多位經濟學家資料顯示，基於復甦之路上將面臨的三大障礙，今年大多數的主要經濟體，其經濟衰退將比預期慘重。

第一、全球的經濟困境，美銀經濟研究主管Ethan Harris表示，從第一季開始大陸率先封城；第二季又輪到其它大國，如美、歐、日等；僅接著第三季危機可能就轉到新興市場上。接二連三的疫情爆發，將會持續困擾全球經濟發展。

第二、如何在不重新爆發疫情下重啟經濟，從近期數據觀察，可以看到包括德國、韓國、大陸都在放寬防疫限制後，又爆發傳染病例，甚至是美國也有許多專家出面示警，過早的開放經濟將導致更嚴重後果。

第三、消費者信心回穩速度及地緣政治風險，僅管在重啟經濟後，因為對於疫情的恐懼，多數人預期消費者信心並不會這麼快回籠；此外，無限QE下的後果，以及逐漸升溫的美中科技、貿易戰，都是必須面對的課題。

在受訪的94位經濟學家中，僅有15位(不到5分之1)預期會有強勁的V型復甦，其他人則認為將呈現W型、甚至是L型復甦。

(中時電子報)