大陸易居房地產研究院近日發布的《中國百城庫存報告》顯示，截至4月底，全大陸100個城市新建預售屋庫存總量為4億7604萬平方米，比3月成長2％，較去年同期成長5.3％，百城庫存保持連續17個月按年小幅上揚。綜合今年的市場行情來看，前3個月百城樓市均呈現了「供小於求」的態勢，但到了4月首次出現「供大於求」現象。

《報告》還稱，4月受監測的100個城市新建預售屋供應量為5133萬平方米，而成交量為4206萬平方米。

截至4月底，大陸一、二、三與四線城市100個城市新建預售屋庫存總量分別為2929萬平方米、2億4276萬平方米和2億0399萬平方米，按月增速分別為3.4％、2.1％和1.6％，按年增速分別為1.8％、9.6％和1.1％。對比去年同期水平，三類城市庫存量均有上升，其中，二線城市庫存上升力度最強，這和此類城市新盤供應力度加大等有關。

在100個城市中，有54個城市庫存出現了按年正成長的現象；包括杭州、南寧、青島和成都等部分二線城市庫存上升比較明顯，說明地方政府放寬了預售管控，也說明此類城市房源相對充足；同時，有46個城市的庫存出現了按年下降態勢，其中，珠海、中山等城市的年減幅度最為明顯，這和粵港澳大灣區建設下，購房需求積極釋放等有關。

從去化情況來看，4月100個城市新建預售屋庫存去化週期為13.1個月；觀察歷史數據，2016年第4季到2019年年底，百城庫存去化周期總體上，位於10個月左右的水平，但今年第1季銷售行情很不好，去化壓力驟然增大。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，4月新房預售證管控明顯放鬆，各地新增供應規模明顯放量；相對於月度住宅成交規模，新增供應規模明顯更大，進而使得庫存數據反彈。

但嚴躍進同時提到，雖然住宅交易市場逐漸復甦，但力度欠缺，所以去庫存的壓力依然是比較大的。

(旺報 )