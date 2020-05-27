網友發現周揚青2013年疑首度抓姦。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）

周揚青上月發分手文揭露與羅志祥（小豬）9年情變真相，除了爆出小豬性關係混亂，更爆他愛玩「多人運動」，最近周揚青發聲駁斥和小豬復合傳聞，網友則發現，早在2013年周揚青就曾透露首度抓姦，她當時無奈寫下：「你的手機裡，藏了多少的秘密」。

周揚青上月證實和羅志祥分手，更透露小豬有兩支手機，一支用來和她聯繫，一支拿來約妹，小豬每到一個城市都有可以約出來的對象，兩人分手起因就是羅志祥怪周揚青偷看他手機，周揚青說：「我也算是乖乖聽了你九年的話，這麼久都不曾看過你的手機，但這一次因為某些原因，我就是看了~也還好是看了！」

最近網上盛傳周揚青刪文，疑接受羅志祥道歉復合，她不久後發聲，澄清沒刪文並期待下段戀情，網友發現7年前周揚青疑首度抓姦，她當時用繁體字寫下：「你的手機裡，藏了多少的秘密」，呼應她7年後在分手文所說小豬用手機約妹一事，不少網友起底周揚青當時發文，紛紛跑回去回應：「該不會從這裡開始吧」、「天啊」。

(中時電子報)