與北京關係加速惡化的美國總統川普，再次透露他有意不履行剛在今年1月初與大陸簽署的第一階段貿易協議。川普26日在推特上透露，由於民主黨總統參選人拜登會被大陸予取予求，包括貿易協議，「我必須把它收回來」！

據《南華早報》報導，川普26日在推特上再次槓上拜登（Joe Biden），推文表示「50年內的對陸政策，再也沒有人會表現得比瞌睡喬更軟弱了。他之前身處要職時就一直昏昏欲睡，給北京一切想要的，包括被敲竹槓的貿易協議也在內。我這就把它（指貿易協議）收回」！報導指出，這是川普最新對美陸貿易的表態，意味這份協議已搖搖欲墜，特別在華府因疫情與香港局勢，決定對陸施壓之際。

Nobody in 50 years has been WEAKER on China than Sleepy Joe Biden. He was asleep at the wheel. He gave them EVERYTHING they wanted, including rip-off Trade Deals. I am getting it all back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

川普在兩周前才剛排出任何重新談判的可能，並稱陸方談判者才想要單邊獲利的改變。報導稱，川普對於貿易協議口氣轉變是從本月初開始，4日他在林肯紀念堂時，首次威脅大陸如果無法實現在2021年前購買2千億美元的商品與服務的承諾，美國將終止執行貿易協議。雖然大陸已加速購買美國農產品，但是其他部分的採購，仍低於預期。

此外，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也透露，由於美陸兩大經濟強權之間因新冠肺炎疫情、病毒起源，以及近期北京決議要推出港版國安法，雙邊已齟齬加深，種種因素讓川普認為「貿易協議已不如以往重要」。

(中時電子報)