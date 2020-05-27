高雄市議員陳麗娜出示罷韓團體要民眾5月24日到投開票所外，領取茶樹酒精噴霧。（國民黨團提供）

高雄市議員陳麗娜出示罷韓團體要民眾5月24日到投開票所外，領取茶樹酒精噴霧。（國民黨團提供）

高雄市議員陳麗娜出示罷韓團體要民眾5月24日到投開票所外，領取茶樹酒精噴霧。（國民黨團提供）

高雄市議員陳麗娜出示罷韓團體要民眾5月24日到投開票所外，領取茶樹酒精噴霧。（國民黨團提供）

國民黨團日前接獲檢舉，罷韓團體近日在罷韓投開票所外，向民眾發放文宣，並贈送價值200元的茶樹酒精噴霧，今開記者會痛批，此舉明顯違反選罷法，要求檢調盡速啟動偵辦，期盼檢調站在公正立場，查出罷韓團體背後源源不絕的資金來源，勿淪為罷韓國家隊成員，並示警法務部若再輕輕放下，將影響整體法治運作。

國民黨團總召林為洲上午與黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳怡玎，以及高雄市議員陳麗娜舉行「罷韓出奧步，疑似賄選抓到了」記者會，當場播放罷韓團體向民眾宣傳支持罷韓，以及送給民眾茶樹酒精噴霧的錄音檔與照片。

陳麗娜出示LINE對話截圖，提到「6／6日高雄市的投票，清豐里共7個投票點12個投票所（楠梓國、高中個3個，清福寺2個投票所），而這次各鄰的投票所和以往大不相同，因此藉此次5／24日免費贈送「手護士茶樹酒精噴霧」的機會加強宣導各鄰所分配的投票所，敬請踴躍投票」。

陳麗娜說，罷韓團體在特定群組宣傳發放茶樹酒精噴霧，細緻到鄰里要發放的數量，到現場領取時如查戶口，也要確認是否是當地人，以及當天是否會到該投開票所投票。

林為洲痛批，罷韓團體從送口罩、巧克力蛋糕到一綑垃圾袋，如今愈送愈好，還送茶樹酒精噴霧，價值200元，明顯違反競選小物不得超過30元規定，開記者會公開告發罷韓團體觸犯選罷法，籲請檢調立即啟動偵辦，也會請國民黨高雄市議員即刻去雄檢按鈴申告，請民眾睜大眼睛，看雄檢、法務部是否再度原諒他們，看清楚這場不公平戰役。

陳麗娜抨擊，罷韓團體看似公民團體，其實參雜民進黨、基進黨鼓譟，如今連高鐵、學校等國家隊都加入打韓行列，變成不平等選舉，讓高雄陷入每兩年要選舉市長，對高雄市民不公平。

鄭正鈐質問，罷韓團體贈送200元物資，明顯違反選罷法規定，難道法務部也要保持能原諒就原諒的態度嗎？若在輕輕放下，未來選舉規範將被踩在腳底下，使得罷韓選舉影響整體法治運作，值得嗎？洪孟楷嚴正要求法務部盡速偵辦，查出罷韓團體背後資金來源，以及那隻看不見的黑手。

值得注意的是，記者會後，黨團在臉書直播記者會的影片遭臉書下架，引起黨團譁然，正在補救中。

(中時 )