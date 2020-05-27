永信建設（5508）27日召開股東常會，通過配發現金股息1.801元，永信發言人陳怡均表示，雖有疫情攪局，但，以成屋銷售的永信建設從3月底開始，實際購屋需求的客戶，反而增加，成交戶數甚至比疫情前更多，今年下半年將有3個建案陸續完工，明年預計會有4到5個建案接續完工，進場銷售，增加更多營業收入。

永信建設2019年營收約23.38億元，每股盈餘約2元，27日上午召開的股東常會，通過配發現金股息1.801元。

永信建設發言人陳怡均指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情，在2020年初爆發以來，對於部分行業帶來衝擊，但，對於永信公司的營運狀況，並無太大的影響。

她說，除了今年3月中賞屋人潮略少外，從3月底開始，實際購屋需求的客戶，反而增加，成交戶數甚至比疫情前更多，主因是永信建設推案，向來多以成屋銷售為主，自住型產品能夠獲得多數客戶的認同。

未來展望，陳怡均表示，對於公司未來的營運狀況，審慎樂觀，2020年下半年，預計會有3個案子，陸續完工，明年預計會有4到5個案子，接續完工，並進場銷售，增加更多營業收入。

(工商 )