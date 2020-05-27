錢櫃大火究責，北市消防局26日開完考績會，外界好奇初步的懲處名單，以及很多家屬認為沒有交代，副市長黃珊珊27日表示，她還沒看到名單以及會議的後續公文，但政風處已做3個階段的調查，就是現場稽查人員、行政幕僚機關、都發局消防局2名副局長等皆有疏失。

黃珊珊說，內容還不知道，但26日有廉政委員會，將火災行政調查做出報告，委員也提出很多建議，但目前為止，考績會是消防局開，有的單位有開、有的沒開，不都發局建管處也在做相關調查結果，彙整後才會送到府級，所以她和市長柯文哲都還沒看到。

黃說，政風處有調查出，3個階段出問題，一、現場稽查人員沒做好稽查，有疏失責任；二、行政幕僚機關去稽查完畢後，要將相關資料回傳，並於48小時彙整，由輪值的單位去做，但卻沒做好；三、都發局與消防局的副局長有督導責任，聯合稽查是2名副局長兼指揮官的業務，但顯然2人沒做好，但她還沒看到名單，只能確定這三個階段，有行政人員的疏失。

(中時 )