中共人大預計明天表決「港版國安法」草案，台灣公民團體今天上午聯合召開記者會，強烈譴責大陸專制政權無視港人長年對自由民主的追求，批評大陸試圖透過該法，完全終結香港自治地位，屆時恐會有大量香港人尋求庇護，呼籲蔡總統建立庇護機制。台權會也呼籲盡快提出港澳條例18條下位階的法規命令修法草案，明確訂定尋求庇護申請程序、途徑等規定，展現支持香港民主的決心。

因應大陸將推動「港版國安法」草案，把香港內地化，打破當初一國兩制承諾，香港編城青年及台南香港關注組發言人曉琳、台灣公民陣線發言人江旻諺、台權會等民間團體，今上午共同舉行記者會，譴責中國專制，並呼籲落實港人庇護機制。

香港邊城青年理事長Kuma指出，反送中運動將滿一周年之際，大陸強推「港版國安法」，跳過送中條例，直接把香港內地化，落實一國一治，根據「港版國安法」草案，明訂大陸將在香港設立國安執法機構，並且可能隨時以所謂「分裂」、「顛覆國家」等莫須有罪名將香港抗爭者定罪，全面限制台灣等國際社群的機構或團體在香港活動的自由空間。

香港邊城青年發言人 Justine 認為，大陸跳過本地立法，強推「國安法」，一方面否定自由、民主、人權等普世價值，與世界趨勢背道而馳，另方面則顯示出政權內部的不安全感，其實正透露出其弱點所在，「一國兩制」從來都是謊言，「國安法」更讓全世界認清大陸殖民香港的事實。

台權會難民議題專員林姝函表示，可以預期接下來會有大量港人群求庇護，台灣應該建立庇護相關機制，近期將偕同其他民間團體，提出港澳條例18條下位階的法規命令草案，明確訂定尋求庇護申請程序、程序通過效果及途徑等，讓政府有法源機具彙整編列資源，預計6月中旬會提出。

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(中時 )