近年夾娃娃機展店迅速，內容物涉及色情、賭博的亂象應運而生，北市議會法規委員會今修正通過「台北市自助選物販賣事業管理自治條例」，規定國中、小周邊50公尺內禁設夾娃娃機店，違者可罰2至10萬，待市議會二、三讀大會通過後，將報請行政院核定，預計年底前可公告實施。

北市目前有約2萬台夾娃娃機，過往夾娃娃機未設保證取物、擅自改裝以及內容物涉及賭博、成人用品等亂象叢生，主管機關商業處卻無專門法規統一管理，只能依違規範疇間接循《兒少法》、《刑法》等現行法規將業者移送其他機關，近年各縣市提議修法納管呼聲漸高。

繼去年桃園市去年領先全台各縣市三讀通過自助選物販賣事業管理自治條例，北市議會法規委員會今也審議北市府提案的自治條例，自治條例原擬將高中、國中小一併限制周邊50公尺內禁設夾娃娃機店，經議員討論後決定刪除高中限制，修正通過。

台北市自助選物販賣事業管理自治條例明確規範夾娃娃機遵守事項，包括標示保夾金額且不得超過790元、機台不得改裝影響取物可能，內容物不得為現金、有價證券、菸、酒成人用品、活體、違禁品等，違者可開罰6000至3萬元。

商業處長高振源表示，一旦自治條例三讀通過發布實施，國中小50公尺以內設置夾娃娃機店可開罰2至10萬元，並得按次處罰，經查目前全市國中小周邊50公尺內有夾娃娃機店共64處，自治條例發布後會給既存業者1年改善期。

(中時 )