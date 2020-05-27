晟德(4123)集團董事長林榮錦遭前東家東洋(4105)控告的背信案，二審出現大逆轉，今(27)日高院宣判，認定無從確認東洋方面的損失，判決林榮錦無罪。林榮錦發出聲明表示，雖然正義遲了將近五年才姍姍來遲，但經歷這五年的沈澱與試煉，我對人性的光明與勇氣，有更深的體會。感謝陪我走過這段時間的每一個人，因為你們的陪伴，讓我相信，正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤，總是盼到天晴。

林榮錦說，從2015年7月3日到2020年5月27日，總共1,790天，這是我從被起訴的那一天開始，企盼正義到來的等待時間。我等到了！

2017年9月1日，台北地方法院未能釐清本案真相，對我做出有罪判決，我當時就曾經對外說明：東洋一度是我心中最大的驕傲、也是我一路呵護、悉心照顧的事業，我一路將公司從破產帶到上櫃、更將東洋經營成為市值數百億的企業，從生產、銷售、GMP、企業文化形塑等這些過程一路學習成長，我怎麼可能會做出違背我自己終身投注熱情的事業，更遑論要破壞我一手成就的事業。感謝高等法院法官明察秋毫，釐清第一審法院對我的誤會，並確認我的決策完全沒有損害東洋公司的利益分毫，還我一個清白。

在等待正義到來的1,790天漫長程序中，我經歷了被曾經無條件信任的下屬、夥伴背叛的痛，以及所陳述的真相不被一審法官理解的苦。但同時我也看到，我身邊有許多信任我、支持我的工作夥伴，你們對我的支持、鼓勵與關懷，是支持我絕不倒下，而且努力向前邁進尋求正義光明的源源不絕動力。

(時報資訊)