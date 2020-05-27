民眾黨立委蔡壁如今日陪同無黨籍屏東縣崁頂鄉鄉長補選參選人廖國富召開記者會表示，未來將採取「策略聯盟」，推薦年輕人，也表態7月11日的鄉長補選將支持廖國富。

蔡壁如表示，廖國富是農業背景，希望他可以回故鄉打拼，秉持理念，讓故鄉更好。但現在小黨沒有資源，沒有背景的人要撼動傳統地方勢力實在很難，也呼籲外界給年輕人一個機會。

(中時 )