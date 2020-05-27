崁頂鄉鄉長補選支持誰 民眾黨表態了 11:482020/05/27 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨今日記者會照 (民眾黨提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨立委蔡壁如今日陪同無黨籍屏東縣崁頂鄉鄉長補選參選人廖國富召開記者會表示，未來將採取「策略聯盟」，推薦年輕人，也表態7月11日的鄉長補選將支持廖國富。 蔡壁如表示，廖國富是農業背景，希望他可以回故鄉打拼，秉持理念，讓故鄉更好。但現在小黨沒有資源，沒有背景的人要撼動傳統地方勢力實在很難，也呼籲外界給年輕人一個機會。 (中時 ) #鄉長 #補選 #年輕人 #背景 #故鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 《群俠來了》主線大改版 無常元帥強悍登場 04:102020/05/23 娛樂新聞 高市長補選李四川意願低 藍軍再點名這3人 23:352020/05/23 政治 新聞透視》英海聯手 撼動南霸天根基 04:102020/05/24 政治要聞 新北電競基地重新開幕 侯友宜：打造新北電競人才庫 17:462020/05/24 生活 被趙天麟拱選高市長補選 陳其邁4字回應 23:032020/05/24 政治 獲頒銅鑼鄉長當選證書 謝昌年：好好打拚、全力服務 16:292020/05/25 政治 是否支持陳其邁補選高雄市長？ 劉世芳回應 00:212020/05/26 政治 視導憲兵 蔡英文：要讓更多年輕人有從軍動機 12:392020/05/26 政治 廈門溫馨人情味 尋根覓祖的動力 04:102020/05/27 兩岸藝文 政治熱門新聞 陳揮文：如果沒有韓國瑜 高雄就只是… - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 憂罷韓結果 藍營大老做民調...結果嚇死！ - 政治 高雄大雨後這情景 女網友一路驚呼：塌了塌了！ - 政治 罷韓最不樂見一幕發生？綠媒老董：絕對會影響投票結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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