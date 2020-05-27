防疫求職不喊卡！華碩積極向各方領域人才招手，每年固定於畢業季舉辦的校園徵才活動，在今年特別配合中央落實防疫，改採線上說明會形式，自29日起至七月中接力登場。會中將邀請多位華碩中、高階主管現身說法，大方分享其在華碩的職涯生活，讓即將從校園畢業、投入職場的新鮮人快速瞭解華碩內部企業文化與職務所需具備的特質。

華碩本次校園徵才領域橫跨「AI人工智慧」、「軟韌體研發」、「硬體研發」、「產品經理」、「業務行銷」與「客戶服務」等，歡迎所有具備資工、資管、電機、電子、商管等科系背景，且勇於接受挑戰的職場新鮮人踴躍參加，一同加入華碩大家庭「追尋無與倫比」；觀看線上說明會並掃描影片中QR Code登錄履歷，就有機會獲得華碩新一代「ROG Phone II」電競手機(市價NT$ 33,000)，欲瞭解更多徵才資訊，請參考：ASUS Careers臉書粉絲團或是華碩人才網。

華碩2020校園徵才線上說明會場次。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

華碩「Global Talent Program」現正招募中！

華碩自2014年首次對外徵招對科技懷抱熱忱，以及兼具創新精神國際型人才的「Global Talent Program (GTP)」已堂堂邁入第七屆，今年不僅擴大招募，日前更特別請來擁有180萬總訂閱數的超人氣YouTuber—「Joeman」到華碩企業總部拍攝一日員工體驗影片，引發網友熱烈討論；凡工作經驗未滿兩年，並對於產品經理、行銷、業務及客服等相關領域有興趣的求職者，敬請把握難得機會至華碩GTP官方網站或華碩人才招募網瞭解職缺、填寫履歷，錄取者將有機會於華碩企業總部接受三個月課程訓練，以及四至八個月的專業在職訓練，再依照適性分派至總部或全球業務據點，朝未來專業經理人目標大步挺進！

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