北市社會局遭PTT鄉民爆料，官網上有張陽明老人公寓招募「青銀共居」海報中，老人的頭像幾乎一模一樣，遭質疑抄襲新北市社會局的海報，社會局緊急下架。北市副市長黃珊珊27日坦言，學生比較天真，去往上抓圖，但因有著作權、智慧財產權的問題，所以第一時間就下架，但這不是北市府委託辦理的，新北市府也說能理解。

黃珊珊說，學生為經營宣傳，而去網路上抓圖，這是他們學校做的宣傳，不是北市府委託辦理，可能學生比較天真，所以社會局第一時間就請學生下架，並宣導有著作權的問題，雖然沒營利，但仍要尊重原創，任何人拍的照、畫的圖都有著作權。

黃珊珊也提醒，年輕朋友在做任何事，至少都要註明出處，沒註明就不能讓人覺得這是自己做的，因有著作權與智慧財產權，北市府有跟新北市府說明，而新北沒有太多意見、表示能理解，希望孩子有相關的觀念，網上抓圖雖容易，但要得到授權，北市府要多多宣導。

(中時 )