顏振發專注描繪阿中部長的輪廓，畫功細膩逼真。(曹婷婷攝)

這兩天路過台南市全美戲院的民眾都會眼尖發現，國寶級電影看板手繪大師顏振發在騎樓繪製衛福部長陳時中等人的「防疫五虎將」大幅帆布，預計趕工在周六之前完成，屆時將送給陳時中。

顏振發繪製政治明星不是第一次，2020總統大選前也曾彩繪蔡英文、賴清德合體看板，這一次，他構思畫「防疫五虎將」多時，擬定草稿後，這兩天才剛開始動筆創作，原本打算創作後收藏，但，開始畫了之後，意外得知陳時中部長將來訪台南，將是阿中部長收到的各縣市伴手禮當中，最別出心裁的台南在地特色禮物。

全美戲院是台灣唯一仍持續使用手繪電影看板的電影院，顏振發更被譽為是全球碩果僅存的手繪師傅之一，多次躍上國際媒體，也因為手工細膩精湛，名聲遠播，前年還曾獲邀彩繪全世界第6面古馳藝術牆（GUCCI Art Wall），享譽國際。

顏振發筆下的陳時中、張上淳等人都維妙維肖，連日創作吸引不少民眾路過停下來駐足拍照，但他創作時非常不喜被打擾，還會喝斥路人「不要吵我」，專注揮汗創作模樣，令人感佩。

(中時 )