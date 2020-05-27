烈嶼消防分隊使用尖嘴小鋼剪「破戒」，連剪2次總算成功協助脫困。（縣消防局提供）

戒指卡住手指頭，網傳脫困方法很多，但小金門1位媽媽卻試盡潤滑油、牙線，仍搞得膿腫疼痛難耐，只得登門求助烈嶼消防分隊，最後用尖嘴小鋼剪「破戒」，折騰好久才順利移除。

昨天上午9時許，1對年輕夫妻走進烈嶼消防分隊，值班小隊長曾以勒趨前詢問，原來是林姓太太的左手無名指卡住1枚戒指，嘗試沙拉油潤滑、牙線、手指冰敷高舉過頭等網傳方法，仍一直無法脫除，導致無名指腫脹，連日來疼痛不堪。

曾小隊長與同仁完成防疫程序後，即由隊員李延達嘗試用不破壞戒指的方法，用釣魚線、潤滑脫除，但因手指腫脹出不來，最後在林女的同意下，由隊員蔡杰克先用名片墊住手指保護，再由隊員林長好、李延達使用尖嘴小鋼剪，小心翼翼的開始「破戒」。

但試剪第1下，發現鋼戒實在太堅固，一時無法立即移除，在轉動戒指和加強手指保護後，再於另一側補上一剪，總算讓戒指一分為二，成功脫離手指頭，讓林女如釋重負，緊張心情一下輕鬆起來。

縣消防局第1大隊長陳國瑋表示，大人、小孩都會因為戒指、玩具卡指，碰到這種情形千萬不要硬脫，否則可能越卡越緊，造成腫脹疼痛，嚴重時甚至會組織缺血壞死，尤其不要拖延，應及時赴醫或由消防隊協助解決，避免造成更嚴重後果。

(中時 )