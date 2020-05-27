惠譽國際信評在剛出版的《全球經濟展望》（GEO）中，最新估測2020年全球經濟成長衰退4.6％，進一步下調上個月3.9％的估值。惟，惠譽國際評級首席經濟學家庫爾頓（Brian Coulton）表示，經過這次一系列向下的預測值修訂後，「全球經濟前景的評估開始穩定！」，惠譽的估測與大部份機構的證據一致，全球經濟活動的崩跌，可能即將觸底。

自4月下旬以來，惠譽對於中國大陸、美國和日本，今年GDP增長估值的預測分別保持不變，分別為0.7％，-5.6％和-5.0％。澳洲，韓國和南非的預測，也和實際情況相近。

此外，庫爾頓指出，5月初來的每月固定經濟指標，較4月的值略有改善， 4月下旬～5月初開始放鬆封鎖以來，歐元區和美國的消費者對零售和娛樂場所的訪問量有所增加。在過去的兩周中，美國經濟增長追?指標周資料也小幅上升，這與惠譽先前預測的2020Q2年減10％是一致。

庫爾頓認為，目前這些初步跡象令人安心，中國最近的經驗也顯示，封鎖解除後活動將增加。工業生產現已回到2019年12月的水平，固定資產投資和信貸增長正在上升。

(工商 )