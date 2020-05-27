藝人何如芸與美侖飯店小開王敏錡家務事鬧上法院，27日上午9點士林地院第4次調解，經過2個半小時，何如芸步出法庭痛哭，指控「王先生（王敏錡）曾對我家暴，趕我出門，還跟外遇對象在一起5年，如果他可以跟我道歉，我們可以好聚好散！」

直擊何如芸監護權官司談不攏，出庭爆哭。(李文正攝)

直擊何如芸監護權官司談不攏，出庭爆哭。(李文正攝)

林敏錡被媒體拍到進出酒店，多次與飯局妹同進同出，日前，何如芸因壓力在臉書上發表不自殺聲明，意指自己會堅強活下去，11點調解結束後，何如芸在律師陪同下痛哭，並表示：「從去年到現在，我一直在等一個道歉，我不想要我的兒子看到父母在法庭上廝殺！」

何如芸更說，王給她的條件是共同監護小孩子，法院現在沒有判決，導致她對小孩子的事物沒有參與的權利，甚至連說話權都沒有，她痛哭「我是小孩子的媽媽！」

王敏錡透過委任律師發出聲明稿：「何如芸在去年4月間主動提出離婚，現已談妥2名小孩由本人單獨監護，負擔小孩子全部費用，本人從未阻擋何如芸小姐隨時探視」。

聲明稿提及：「小孩前往新加坡就學是本人與何如芸共同決定，何如芸每日均與小孩聯繫，充分掌握小孩的生活與學習狀況，本人也時常前往新加坡陪伴小孩」。

何在法庭外痛哭3分鐘後，並未對不自殺聲明有任何說明，隨即上車離開。

(中時 )