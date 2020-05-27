國內疫情趨緩，台中市防疫會議逐步放寬防疫管制，市長盧秀燕27日宣布開放台中市各級學校舉行畢業旅行等戶外教學活動，而關閉將近2個月的演藝場館，即日起也解封，並解除觀光景點人流管制，但也希望遊客保持適當的社交距離，必要時配戴口罩。

市議員李榮鴻居中牽線明昌國際，捐贈台中市政府市價300多萬元的救護車，並加碼20座耳鼻喉診斷保護隔板，以保障鄉里民眾的健康與安全。市長盧秀燕出席捐贈儀式活動，她除特別感謝在地企業發揮社會責任，並表達對明昌企業的敬意，隨後宣布防疫開放新作為。

盧秀燕表示，國內防疫有成，台中很安全，之前實施的防疫限制會逐步開放。今天宣布三大解禁，第一，只要家長或監護人同意，開放畢業典禮，不過須依中央防疫規範「同班級、同車、配戴口罩」，相關措施由教育局宣布。

第二，之前擔心群聚，藝文活動幾乎都停止，今天起藝文活動場所解禁，但必須實施實名制、座位間隔距離等，相關細節由文化局宣布；第三，觀光景點解除人流管制，但也希望遊客保持適當的社交距離，必要時配戴口罩。

至於酒店業部分，盧秀燕表示，台中市有90多家特種行業，其中30多家申請復業，必須提出防疫措施保證、公安保證等，這部分由經發局組成聯合小組，進行復業申請審查，順利的話最快6月1日可以復業。

(中時 )