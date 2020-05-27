影帝吳朋奉因腦中風猝逝，醫師警告，中風最可怕的地方就是來得無聲無息，而且最常被誤以為只是太累，而錯過了黃金救援時間。其實中風通常有4大徵兆，尤其若發現法令紋不對稱，都有可能是不對勁的徵兆。

腦血管疾病一直是台灣國人10大死因的2至4名，平均每44分鐘就有1人死於腦中風。《Heho健康》報導，三軍總醫院腦中風暨神經重症加護病房主治醫師周中興指出，「看臉上皺紋」及早發現中風前兆，是最容易的一招，若發現法令紋變得一高一低，或一邊深、一邊淺，都要特別注意。

醫師提醒腦中風有下列4大前兆：

1. 臉有沒有歪斜、麻痹

2. 莫名的暈眩、一暈就暈很久

3. 覺得走路不穩、手腳變不靈活

4. 莫名的胸悶、頻打哈欠

如果出現上述症狀超過一周，再加上若有三高、家族史或其他心血管疾病，都是高風險族群。台北榮總重症醫學部主任林永煬表示，很多人誤以為中風是「倒下」那一瞬間，其實中風時間是從血管塞住的時候就開始計算，所以即使一倒下就送醫，通常都為時已晚，平時多留意身體的異狀，其實可以救回自己一命。

(中時電子報)