雲林縣政府文化觀光處今（27日）舉行記者會，宣布推出「雲林安心旅遊」免費一日遊。（周麗蘭攝）

「雲林安心旅遊」辦法。（雲林縣文觀處提供）

新冠肺炎疫情緩和，雲林縣政府推出「雲林安心旅遊」，只要是設籍於雲林縣民，或在雲林工作就讀的民眾，6月10日起開放網路報名，一日遊有7條路線，二日遊6條，每人限參加一次，一日遊費用全免，二日遊只要500元。

雲林縣政府文化觀光處今（27日）舉行記者會，公布參加資格及路線。

免費的一日遊雲東森呼吸遊程，有華山線（草嶺、晚年峽谷）、草嶺線（草嶺十景）、石壁線（石壁11景點）共3條路線。雲西微旅行一日遊則有4條路線，包括一.虎尾北溪社區、虎尾四館、西螺埤頭社區；二.虎尾北溪社區、林內烏塗社區；三.馬蹄蛤主題館、海角祕鏡、口湖遊客中心、四湖喔熊藝術村；五.馬蹄蛤主題館、海角祕鏡、晁陽綠能園區、台西海口故事屋。

500元的二日遊有下列路線，1.北港武德宮、北港文化中心、笨港傳薪學院、兩儀八卦巷弄、北港觀光大橋、水林尖山腳社區、水林果菜合作社；2.西螺延平老街、丸莊醬油工廠、西螺大橋、西螺社區、崙背客家文化館、千巧谷；3.斗六弘久愛玉園區、古坑桂啡農場、麻茴子農場、大義合作農場、千巧谷、晁陽綠能、月光下友善農場、育成水耕農場；4.土庫順成油廠、重點咖啡、華山祕境、斗六弘久愛玉園區、口湖遊客中心、海中寶觀光工廠、宜梧滯洪池、成龍溼地；5.華山文學步道、咖啡大街、小天梯步道、情人步道、草嶺萬年峽谷；6.荷苞山步道、石壁神木園區、遊龍湖步道、石壁仙谷。

縣長張麗善說，一日遊是全程免費；二日遊每人只要500元就能享受超值優惠的套裝遊程，縣府再加碼回饋，遊客可在雲林咖啡地圖的店家免費享受品咖啡活動。

文化觀光處長陳璧君表示，活動將於6月10日起開放線上與電話報名，可上雲林縣政府文化觀光處官網連結報名網址，或洽詢文觀處觀光行銷科，資格是雲林縣民、在雲林工作或就讀的學生。

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