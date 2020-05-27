儘管經濟衝擊將在全球範圍內擴散，但只要大陸不再暴發嚴重的第二波疫情，外企對經濟復甦充滿信心。

據西班牙《阿貝賽報》網站報導，在北京奔馳（賓士）工廠可以看到，每隔幾分鐘就有一輛汽車駛下裝配線，這條裝配線幾乎沒有因新冠肺炎疫情而暫停。北京奔馳汽車有限公司總裁兼首席執行官方銘博表示，員工沒有出現一例感染，他們正在依市場需求水準營運。這家工廠擁有約1.15萬名工人，年產43萬輛奔馳C級車、E級車以及GLA和GLC車，這裡也是奔馳在大陸市場的旗艦工廠。

方銘博表示，現在的情況比2個月前更加穩定，而且會越來越好。不希望這種短期經歷對賓士產生長遠影響。他說，4月的銷售數據已經出現一定的積極回升趨勢。

方銘博強調，他們無意將工廠撤出大陸，也從未討論過這件事，因為他們在這裡的營運正逐漸穩定，大陸已經成為賓士在全球最大的市場。

報導指出，日本瑞薩電子公司設在北京的半導體工廠情況也差不多，這是該公司最大的工廠之一，擁有940名員工，其中600人在生產線上工作。受疫情影響，瑞薩預計公司業務短期內會受到巨大影響，長期內存在不確定性，但由於市場已經穩定，大陸市場的需求不會減少。

報道也指出，中美爭端加劇了疫情的經濟影響。徐斌說，大陸必須更多地依靠國內市場和創新，因為與世界其他地區的關係將從根本上發生變化。然而，這種關係不會完全中斷，大陸將繼續從投資中受益，因為大陸市場很大，政府將繼續致力於改革和開放。

(旺報 )