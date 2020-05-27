振興券將在6月中啟動振興券紙本券預約，行政院發言人丁怡銘表示，政院預計下周將以記者會形式向國人報告。振興券的領用原則就是好用、好領、好刺激，而且溫暖，讓民眾以自己最習慣的方式領用。

有關實體券發售，政院說，過去有口罩銷售經驗的四大超商、全聯、美聯社，屈臣氏康是美等連鎖藥妝店都是考量的通路 ，行政院發言人丁怡銘說，其實就是口罩通路，但詳情要看政委唐鳳及專業幕僚的規劃。

政院強調，振興券預計暑假實施，相關規劃細節會議還在進行中；唐鳳及許多專業部會幕僚有參與，但她不是最終決策者。

丁怡銘今天表示，關於暑假期間政府將發行的振興券的名稱、領用方法與時程，目前都在幕僚會議整合討論中，預計下周將以記者會形式向國人報告。振興券的領用原則就是好用、好領、好刺激，而且溫暖，讓民眾以自己最習慣的方式領用，中低收家庭則可免費取得，無負擔地參與這次的振興經濟盛會。

(中時 )