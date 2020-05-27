國內將在6／7進行全國性大解封，各行各業如酒店、餐廳、KTV等業者可望恢復過往榮景，行政院消保處今宣布核定「代客駕車服務定型化契約應記載及不得紀載事項」，於費用、服務內容與責任歸屬上做出明確劃分，最快6／1交通部公告後上路。

消保處簡任秘書陳星宏表示，近年來興起代客駕車服務，但欠缺相關法規保障消費者權益，造成過去消費者被丟包的事件時有所聞，這次結合業者與關懷酒駕團體的意見，修訂出定型化契約法規，盼能提升民眾使用代駕服務的頻率，降低酒駕事件發生。

「代客駕車服務定型化契約應記載及不得紀載事項」中，明定業者必須清楚載明收費標準與付款方式，並在服務前主動向消費者揭示契約內容，還必須向消費者告知投保責任險中的項目與金額。

陳星宏補充，為保障消費者生命安全，代駕人員必需無犯罪前科，若消費者在代駕人未到前解約，業者不得收取任何費用，但若在到達指定地點後消費者才解約，則必須負擔相關費用。

消費者的責任歸屬部分，除需提供強制汽車責任險、非盜贓車、且車況正常的車輛外，意識清楚者需向業者提供緊急聯絡人聯絡方式，意識不清者則必須由一名意識清楚者陪同至目的地。

酒客在意識不清的情況下，難免容易與人發生爭執，甚至要求代駕業者不合理的行為，陳星宏說，若消費者提出違反交通法規的要求，業者可拒絕，若因消費者無理要求而發生事故，可歸責於消費者，此外消費者也不得在未達指定地點前就要求代駕人離去。

陳星宏說，新法上路後，若業者發生變相或額外加收費用、任意終止或解除契約，主管機關得依法要求限期改正，屆期不改正者處3萬元以上30萬元以下罰緩，若再限期不改善者，則處5萬以上50萬以下罰緩，得按次處罰。

(中時 )