雲朗觀光集團旗下雲品（2748）今（27）日召開股東常會，通過2019年財報及股利分派案，決議配發每股現金股利1元、股票股利1.5元，合計派利2.5元。展望今年，面對新冠肺炎疫情衝擊，集團致力留住人才，期許在疫情過後的市場競爭中能更具競爭力。

雲品2019年合併營收創23.8億元新高，年增39.4％，但毛利率30.64％、營益率11.44％雙創新低，加上業外虧損擴大，稅後淨利1.83億元，年減13.05％，每股盈餘（EPS）2.8元，分創近4年、近5年低點。

雲品表示，去年日月潭雲品、台北君品住房業務表現良好，但宴會市場因競爭激烈進入盤整期，館外餐飲的頤品新店北新館、桃園民生館宴會較前年減少，加上發行公司債利息認列與IFRS 16租賃新制影響，相關認列費用增加，均削弱獲利表現。

雲品對此積極拓展館外餐飲業務多角化布局，持續擴大婚宴平台「君品Collection」業務規模，逐步推升對館外餐飲業務營收貢獻占比。公司也持續致力優化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房業務，以及持續改良館外餐飲業務等營運體質、優化業務組合結構等。

展望今年，新冠肺炎疫情對觀光業的短期衝擊顯著，雲品預期景氣將較去年衰退，除了在防疫上超前布署，並盡全力做到不減薪、不放無薪假，希望能留住人才、凝聚團隊向心力，期許在疫情過後的市場競爭中能更具競爭力。

雲品也與母公司雲朗主動出擊，攜手凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團共同發行1億元通用券給旗下及關係企業員工使用，自創首波消費需求，後續販售給各大企業及福委會，主動開拓新藍海。預期在此良好基礎上，三大集團未來可深化更多面向的合作。

發展策略方面，雲品表示，除了在自有營運據點持續深耕品牌、致力提升業績外，亦將持續擴大多角化版圖，透過委託經營管理的零資產、純管理模式，延伸公司餐飲優勢、落實管理財競爭策略，以增添公司未來營運成長動能。

此外，「君品Collection」非傳統宴會場地接單在疫情逆風中逆勢成長，累計已有超過250場宴會待辦理。雲品審慎樂觀預期，宴會市場有望在第四季稍微回溫，將持續新增合作據點、進一步優化平台功能，預計最快年底可進入「君品Collection」2.0階段。

(時報資訊)