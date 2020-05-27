台驊投控(2636)今天召開股東常會，通過發放1.3元現金股息。董事長顏益財指出，海空運第2季表現不錯，且由於疫情持續緩和，報復性消費預期將會出現，公司第2季營收將會相當不錯，年增率可望有雙位數成長。

台驊2019年營收112.58億元，年減2.41％，毛利率17.89％，優於上年度17.02％，稅後淨利2.41億元，年減34.16％，每股盈餘2.15元。

顏益財認為，由於歐美之前經濟受到衝擊，失業率創新高，美國又逢總統大選，歐美6月底應該會逐步開放，一開放報復性消費將會出現。因歐美品牌廠在2月大陸生產斷鏈時，庫存已相當吃緊，當疫情緩和時，可能出現大量訂艙需求，下半年海運市場會回補上半年的空缺。

台驊集團4月海運市場業績表現穩健，少部分非必要產品受到疫情影響訂艙暫緩，但因台驊客戶結構多元，於海外擁有100多家合作代理，在歐美疫情嚴峻緊張下，仍維持穩定的貨量承攬，4月貨量僅較去年4月些微下滑，加上透過與海外代理的合作，提供客戶高附加價值的全方位物流服務，毛利率反較去年增加，今年4月海運事業獲利表現與去年相當，第2季海運市場展望相對樂觀，在後疫情時代，接力空運市場，將成為下半年成長動能。

國際空運市場3月起，國際對醫療資源進口需求急迫，空運訂艙需求暴增，加上航空公司因疫情影響縮減6成以上客機，造成空運艙位短缺，4~5月份歐美長程線運價相較去年同期翻漲4倍以上，突破歷史新高紀錄。

目前，歐美疫情緩和，政府逐步解除封鎖，工廠階段性復工，自5月中下旬起，空運市場一般貨急單訂艙開始陸續出現。預期5月底前醫療物資仍為主要空運運輸產品，6月起，因歐美復工解封，空運主要運輸產品將轉為一般貨，空運訂艙需求仍可延續。

疫情對醫療物資的運輸需求暴增，因台驊與航空公司及歐美代理夥伴擁有長期且穩定的良好關係，自今年3月起空運業務持續成長，4～5月台驊大陸區團隊已與歐美合作代理協力出口多次規模達包機貨量的醫療物資至歐美及東南亞國家，目前空運業務主要仍以醫療物資產品為主，近期陸續有空運一般貨急單業務，預計6月起空運也有望逐步恢復正常運價水平，年初至今，原空運運送的貨物因運價過高及艙位短缺而暫緩出貨的貨物，將會集中在6～7月開始陸續出貨。

目前空運運費過高且艙位短缺，海運因歐美封城影響，出現空運轉鐵路，海運轉鐵路現象，中歐鐵路因轉單效益，自3月起訂艙需求大幅增長。台驊中歐鐵路業務為獨有產品，提供中歐/中俄進出口鐵路業務。由於疫情轉單效益，自3月起，鐵路業務貨量較去年同期大幅增長，今年前4月鐵路營收較去年同期成長45％，第2季台驊鐵路攬貨業務持續成長中。

大陸在疫情解封後，出現報復性消費需求。惟因歐美生產端工廠因疫情而關廠，導致歐美進口至大陸的貨物訂單延遲，隨歐美逐步解封，大陸消費者對歐美進口品需求增加，加上中美貿易戰第一階段的目標尚未達成，預期大陸地區進口業務需求將持續增加。台驊集團近年致力發展大陸進口一條龍業務，提供客戶進口、報關、倉儲及配送等完整物流服務，將逐步受惠，也會持續併購大陸物流公司。

(時報資訊)