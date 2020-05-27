日本境內的解封措施帶動日經昨日收高，但投資人憂心於美中新一波的較勁。周三上午日經225指數上下波動，晨收小跌4.94點或-0.02%，為21266點。東證一部指數漲3.63點或+0.24%，為1538.4點。

美國總統川普在周二晚間表示，針對新國安法的香港問題，正準備在本周採取行動，但川普並無指出具體細節。美中緊張關係升高也帶給日本半導體公司些許壓力，東京電子和螢幕控股(Screen Holdings)皆跌約4%，測試設備製造商愛德萬測試(Advantest)跌1.8%。

日經昨日觸及近兩個多月高點，因投資人鎖定跌深的運輸類股即將帶來成長。但今日上午投資人獲利了結，西日本鐵路跌3.3%，中部日本鐵路跌2.6%，全日空跌1.3%。

金屬加工公司同和控股(Dowa Holdings)漲10.5%，報3505日圓，為上午表現最好個股。日本第二大石油公司出光興產(Idemitsu Kosan)跌6.1%，報2399日圓，為表現最差個股。

(時報資訊)